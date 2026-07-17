مقتل شاب متأثرا بإصاباته إثر مشاجرة في بلبيس بالشرقية

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة على خلفية وقوع مشاجرة بحي السوق بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بحي السوق، وسقوط شاب يدعى "ش. ع" مصابًا بإصابات بالغة وخروج جزء من الأمعاء.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ، إذ تبين من الفحص وفاة الشاب متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

وجرى التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بمدينة بلبيس، تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، برئاسة المستشار أحمد الجوهري رئيس نيابة بلبيس.

وبدأت الأجهزة الأمنية، في سماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.