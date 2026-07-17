إيران: نرصد جميع تحركات ومعدات الجيش الأمريكي في مياه المنطقة

أكدت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن جميع تحركات ومعدات الجيش الأمريكي في المنطقة تخضع للرصد والمراقبة والمتابعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته قيادة القوات البحرية بالحرس الثوري، أمس الجمعة، بشأن تحركات الجيش الأمريكي في مياه المنطقة.

وقال البيان إن «جميع تحركات ومعدات الجيش الأمريكي الإرهابي تخضع للرصد والمراقبة والمتابعة».

واعتبر البيان أن الأمريكيين «يقرّبون أنفسهم من ساعة الصفر» من خلال عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في مياه المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» قد أعلنت، الخميس، استكمال موجة جديدة من الضربات على إيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على مناطق عدة داخل إيران، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفًا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.