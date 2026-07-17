السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في الفيوم وإصابة شخصين

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أُصيب شخصان، اليوم الجمعة؛ إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين استُخدمت خلالها أسلحة نارية بمنطقة الوابورات التابعة لحي جنوب مدينة الفيوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بشارع الوابورات، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الفيوم إلى موقع البلاغ.

ونجحت القوات بقيادة المقدم شريف فارس رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، وبمعاونة الرائد سيف عادل معاون أول المباحث، في فرض السيطرة الأمنية بمحيط الواقعة، وإنهاء المشاجرة، وضبط المتهم بإطلاق الأعيرة النارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات.

وأسفرت المشاجرة، عن إصابة شخص بطلق ناري، وتعرض آخر لإصابة بالغة نتج عنها بتر جزء من أذنه، ونقل المصابان إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، والوقوف على أسباب اندلاع المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.