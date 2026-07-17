رد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في الإسكندرية، على التصريحات المنسوبة إليه من أن "80% من البن في مصر مغشوش".

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى تأكيده المسبق خلال المداخلة محل الجدل عبر إحدى القنوات الفضائية أنه "لا يوجد لديه تاجر غشاش" بين التجار، وذلك ردًا على ضبط الأجهزة الرقابية بالفيوم مصنعا لإنتاج بن مغشوش باستخدام نوى البلح والبسلة.

وأضاف أن هناك حالات فردية تمثل نسبة 1% أو 2% من "النشاز" المتعارف عليها في كل مكان، مشيرا إلى أنها منشآت "غير مرخصة ومصانع بئر سلم".

وذكر أن قوله بأن نسبة الغش تصل لـ 80% كان يقصد به "التجارة غير السليمة ومصانع بئر السلم"، مشددا أن كلامه لم يكن عاما على سوق البن.

وتابع قائلا: "أنا لم أخطئ، أنا قلت 80% من البن المغشوش من مصانع تحت بئر السلم"، مشددا أن "تجارنا بخير، وشرفاء، ولكن هناك فئة ضالة نظرًا للارتفاع الجنوني في أسعار البن التي تراوحت بين 600 إلى 1000 جنيه للكيلو".

وأكد أن هذه الأسعار مثلت "مطمعا لذوي النفوس الضعيفة للدخول وتحقيق ثروات هائلة"، موضحا أن توجيهه أصابع الاتهام للفساد كان يخص "تجارة بئر السلم".

وثمن جهود الأجهزة الرقابية في الحفاظ على صحة المواطن المصري، مضيفا: "لا أحد يساوم على وطنيتي في أن المواطن المصري أهم شيء، ولكن الحملات التي شُنت على الإسكندرية على مدار الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، للأسف أنهم دخلوا كل المصانع والمحال النظيفة".

ولفت إلى أن "أعلى مستوى من الكافيهات تعمل ببن مغشوش"، متابعا: "كل تجار البن الشرفاء اتصلوا بي ينتقدوني، وتبرأوا من كلامي، وأنا وفقا لقيادتنا السياسية التي نُجلَها ونحبها، وقالت شاورا لنا على الفساد، أنا أشرت لهم على الفساد تحت السلم، ولكن الرقابة ذهبت للمحال النظيفة، أي منطق وعدل هذا!، ولدينا مصانع ومحال على أعلى مستوى".

وحذر من أن إضافة نوى البلح المحمص يؤدي إلى فشل كلوي وأمراض في منتهى الخطورة، مناشدا الأجهزة الرقابية بالمزيد من الرقابة.