قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن لأي دولة أن تكون عظيمة ما لم تكن انتخاباتها نزيهة، مؤكدا أن أمن الانتخابات يمثل أساس قوة الولايات المتحدة ومكانتها.

وأضاف ترامب، خلال خطاب متلفز من البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الأسواق المالية الأمريكية تقف عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة شهد أكبر انخفاض خلال 6 أعوام.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لديها الآن استثمارات أكثر من أي وقت مضى، قائلا: «نحن الآن أفضل دولة حول العالم».

وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلانه رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية تتعلق بأمن الانتخابات الأمريكية، قال إنها تكشف ثغرات خطيرة في البنية التحتية للانتخابات.

وكان ترامب اتهم الصين بتنفيذ ما وصفه بـ«أكبر عملية سرقة لبيانات الناخبين الأمريكيين في التاريخ»، قائلا إن بكين حصلت على بيانات تسجيل نحو 220 مليون أمريكي منذ عام 2020، شملت الأسماء والعناوين والانتماءات الحزبية وأرقام الضمان الاجتماعي.

كما قال ترامب إن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المقرصنة وتوظيفها في أنشطة تخريبية، متهما عناصر داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تقارير الاستخبارات تؤكد أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 2018 قضت بدعم أي طرف معارض له بهدف دفعه إلى الاستقالة، مؤكدا أن قادة الأجهزة الاستخباراتية راجعوا التحقيقات وأكدوا مصداقية الوثائق المنشورة.