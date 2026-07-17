ترامب يعلن رفع السرية عن معلومات استخباراتية بشأن أمن الانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية تتعلق بأمن الانتخابات الأمريكية، وذلك خلال خطاب متلفز من البيت الأبيض، تناول فيه ما وصفه بثغرات خطيرة في البنية التحتية للانتخابات.

وقال ترامب إن المعلومات الاستخباراتية التي تقرر رفع السرية عنها تكشف وجود ثغرات خطيرة في البنية التحتية للانتخابات الأمريكية، مؤكدا أن قادة الأجهزة الاستخباراتية راجعوا التحقيقات ذات الصلة وأكدوا مصداقية الوثائق المنشورة.

واتهم الرئيس الأمريكي الصين بتنفيذ ما وصفه بـ«أكبر عملية سرقة لبيانات الناخبين الأمريكيين في التاريخ»، مشيرا إلى أن بكين حصلت على بيانات تسجيل نحو 220 مليون أمريكي منذ عام 2020.

وأوضح ترامب أن البيانات التي حصلت عليها الصين شملت الأسماء والعناوين والانتماءات الحزبية وأرقام الضمان الاجتماعي، معتبرا أن ما جرى يمثل تهديدا مباشرا لأمن الانتخابات الأمريكية.

وأضاف أن مسئولين أمريكيين علموا باختراق الصين لبيانات الناخبين عام 2020 وحجبوا هذه المعلومات عنه، مؤكدا أن رفع السرية عن هذه الوثائق يأتي في إطار كشف ما جرى للرأي العام الأمريكي.

وأشار ترامب إلى أن إدارته ستتعامل مع المعلومات المنشورة باعتبارها ملفا يتعلق بالأمن القومي وأمن الانتخابات، مؤكدا أن حماية بيانات الناخبين والبنية التحتية الانتخابية تمثل أولوية في المرحلة المقبلة.