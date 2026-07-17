إدارة ترامب تضع حدًا أقصى لمدة بقاء الطلاب الدوليين في أمريكا

قالت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أنهت قاعدة ستمنع الطلاب الدوليين من البقاء في الولايات المتحدة لأكثر من أربع سنوات ما لم يحصلوا على موافقة الحكومة الفيدرالية، معلنة عن إلغاء مثل تلك الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة.

وتشمل القاعدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، أيضًا قيودًا على متى وكيف يمكن للطلاب تغيير تخصصهم أو برنامجهم الأكاديمي.

يشار إلى أن القواعد الحالية كانت تمنح الطلاب مرونة أكبر للغاية. وكان يتم قبولهم بشكل عام في الولايات المتحدة للمدة التي يستغرقها إكمال البرنامج الأكاديمي الخاص بهم، والعديد من هذه البرامج أطول من أربع سنوات بطبيعتها.

وعارضت قيادات التعليم العالي تلك القاعدة، بحجة أن التغيير سيخلق عبئًا إداريًا على المدارس والجامعات والحكومة الفيدرالية.

وفي بيان له، وصف وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين القاعدة بأنها تضيّق الخناق على ثغرة كان الطلاب الدوليون يستغلونها من خلال تمديد دراستهم.

وقال مولين: "من خلال فرض حدود واضحة ومحدودة على هذه التأشيرات، تستعيد الولايات المتحدة قدرتها على فحص ومراقبة الأفراد داخل حدودنا بشكل صحيح.

وأضاف،:" تضمن هذه القاعدة النهائية أن يظل الطلاب الأجانب مركزين على هدفهم الأساسي، ألا وهو إكمال دراستهم والعودة إلى ديارهم".