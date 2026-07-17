المقاومة الإسلامية في العراق ترصد مبلغ 10 ملايين دولار لمن يقتل ترامب

رصدت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس مكافأة مالية بمبلغ 10 ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق "إن المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار جُمعت من تبرعات أبنائها الأوفياء وأنصارها الأباة مخصصة لمن يقتل المجرم ترامب، أو لمن يقضي بتخصيصها أو توجيهها لفرد أو مجموعة أو كيان أو مؤسسة" .

وأوضح البيان "سيبقى أحرار العالم يلاحقون قاتل الأطفال والعلماء، فلن يذوق الطغاة طعم السكينة، ولن يجد المجرم مأمناً يتقي به غضبة الشرفاء فالقصاص عهد مبرم في أعناق المجاهدين، ودماء الشهداء ستبقى لعنة تزلزل عروش المستكبرين، حتى يندحر المعتدين، وتتهاوى حصون الطغيان" .