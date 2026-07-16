قالت والدة مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، إنها تحملت رحلة كفاح طويلة من أجل دعم أبنائها وتحقيق أحلامهم، مضيفة أنها بذلت مجهودًا كبيرًا لتوفير حياة أفضل لهم، حتى وصلت إلى لحظة إشادة الكثير بأداء نجلها مصطفى في بطولة كأس العالم الجارية، والتي شعرت فيها بأن الله عوضها عن سنوات التعب.

وأضافت عبر لقاء على قناة النهار، اليوم الخميس: “كنت بشيل الحديد على كتفي وأطلع أعمل النصبة برة علشان عيالي مكنوش موجودين”، مشيرة إلى أن انشغال أبنائها كان دائمًا بين المعسكرات والمباريات والتدريبات، حيث كان مصطفى يقضي أغلب وقته في المعسكرات، بينما كان شقيقه زيكو يسافر بين الإسكندرية والقاهرة للعمل وأحيانًا كان يذهب للتمرين.

وتابعت أن هناك أشياء قامت بها لا يستطيع رجال تحملها، مضيفة أن نجلها لم ينكر إن لها نصيب من نجاحه، مستكملة أنها كانت تسافر في يوم إجازتها إلى العتبة لشراء بضائع محلهم، وتحملها على كتفها لتوفير أجرة العامل، مشيرة إلى أنها أدارت محلهم بمفردها لمدة 9 سنوات، حتى عام 2020.

وأردفت أن والد مصطفى وشقيقه زيكو، كان صاحب دور مهم في بداية مشوارهم الرياضي، حيث كان يرفض أن يعمل أبناؤه في نفس مجال البيع بالسوق، وهو من اصطحبهما إلى نادي الجمهورية لممارسة كرة القدم.