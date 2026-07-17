اتهمت الأرجنتين سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية بتنفيذ "عبور غير قانوني" داخل مياهها الإقليمية، وقدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى السفارة البريطانية، معتبرة أن السفينة دخلت المياه الأرجنتينية دون إخطار مسبق.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كويرنو، في بيان إن بلاده سجلت "أشد اعتراضها" على ما وصفه بـ"التوغل العسكري" للسفينة HMS Medway داخل المياه الأرجنتينية في وقت سابق من يوليو الجاري، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

في المقابل، نفت الحكومة البريطانية الاتهامات، مؤكدة أنها أخطرت السلطات الأرجنتينية مسبقًا برحلة السفينة، التي قالت إنها كانت "زيارة لوجستية روتينية إلى تشيلي" خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو لدعم عمليات المسح العلمي البريطاني في القارة القطبية الجنوبية.

وأضاف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن البحرية الملكية تعمل "بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي"، موضحًا أن السفينة سلكت أقصر مسار عملي بين جزر فوكلاند وتشيلي مع مراعاة اعتبارات السلامة والظروف الجوية.

وتأتي هذه التطورات بعد تجدد الجدل بشأن جزر فوكلاند، إثر رفع لاعبي منتخب الأرجنتين لافتة كتب عليها "جزر مالفيناس أرجنتينية" عقب فوزهم على منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي لكأس العالم.



من جانبها، دعت الحكومة البريطانية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني بعد أن ظهر لاعبوه وهم يحملون اللافتة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقد يواجه المنتخب الأرجنتيني إجراءات تأديبية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب انتهاك القواعد التي تحظر عرض الرسائل السياسية داخل الملعب



ولا تزال قضية السيادة على جزر فوكلاند، التي تسميها الأرجنتين "مالفيناس"، تمثل مصدر توتر بين لندن وبوينس آيرس منذ الحرب التي اندلعت بين البلدين عام 1982.



وتؤكد الأرجنتين أن الجزر انتزعت منها بشكل غير قانوني في عام 1833، بينما تقول بريطانيا إن مطالبتها الإقليمية تعود إلى عام 1765، وقد أرسلت سفينة حربية إلى الجزر عام 1833 لطرد القوات الأرجنتينية التي حاولت فرض سيادتها على المنطقة.

وغزت الأرجنتين الجزر في عام 1982، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت عشرة أسابيع وانتهت بانتصار بريطانيا، ومقتل 649 جنديا أرجنتينيا، و255 من أفراد القوات البريطانية، إضافة إلى ثلاثة من سكان الجزر.