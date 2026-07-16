مصرع شاب غرقا في ترعة بقرية بنجر السكر غرب الإسكندرية

لقي شاب يدعى "إ.ر.ش"، 18 عامًا، مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، إثر انزلاقه داخل ترعة بقرية مصطفى إسماعيل في منطقة بنجر السكر بالكيلو 56 على طريق الإسكندرية الصحراوي، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بغرق شاب في مياه إحدى الترع بالقرية.

وبانتقال الشرطة، يرافقها رجال الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الشاب انزلقت قدماه أثناء محاولته غسل بعض الأغراض داخل الترعة، ما أدى إلى غرقه.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث لانتشال الجثمان، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.