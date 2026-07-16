إنجي كيوان تنضم لأبطال فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام

تشارك الفنانة إنجي كيوان، في بطولة فيلم «شمس الزناتي»، لتخوض تجربة سينمائية جديدة أمام الفنان محمد إمام، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية.

فيلم «شمس الزناتي» من بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وإنجي كيوان، وأحمد عبد الحميد، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن فيلم «شمس الزناتي» مستوحى من فيلم «شمس الزناتي» عام 1991، والذي قدمه «الزعيم» عادل إمام، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاما من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

ويشار إلى أن إنجي كيوان شاركت مؤخرا في مسلسل «الفرنساوى» وهو مكون من 10 حلقات، من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف كلا من جمال سليمان، وسوسن بدر، وسامي الشيخ، وإنجي كيوان، وجنا الأشقر.