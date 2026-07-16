سمير فرج: هناك انقسام واضح داخل الإدارة الإيرانية بين الحرس الثوري والتيار السياسي

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه يوجد انقسام واضح داخل الإدارة الإيرانية بين الحرس الثوري الإيراني بقيادة أحمد وحيدي، الذي يصر على استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبين التيار السياسي بقيادة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يرى أن التفاوض والسلام هما الخيار الأنسب لتجنب تداعيات خطيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فرج"، عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني اتخذ قرارات عسكرية دون الرجوع إلى القيادة السياسية في إيران، مستشهدًا بالهجوم الذي تعرضت له السعودية، موضحًا أن "بزشكيان" تواصل مع الجانب السعودي، وقال إن ما حدث كان "خطأ"، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري كان تصرف بشكل منفرد.

وتابع أن هناك "تشققًا كبيرًا"، داخل الإدارة الإيرانية، لافتًا إلى أن رجال السياسة ليس لديهم سيطرة على قرارات الحرس الثوري؛ ما قد يدفع باتجاه اتخاذ قرارات عسكرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن ذلك كان من الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع نطاق الضربات.

وعن غياب الجيش الإيراني عن المشهد مقارنة بالحرس الثوري، أوضح فرج، أن أنظمة الحكم الإسلامي غالبًا ما يخرج الجيش من هذا الأمر، لأن ولاء الجيش يكون للدولة.

وأشار إلى أن مصر تختلف عن النموذج الإيراني، موضحًا أن محاولة إنشاء حرس ثوري في مصر خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي لم تنجح، لأن "مصر لها كتالوج مختلف".

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قالت، أمس الأربعاء، إن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، مشيرة إلى إيقاف سفينتين على الأقل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام، أن الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وذلك بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري على موانئ إيران.