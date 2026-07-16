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أعداد جريدة الشروق
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الصين تعلن تأسيس منظمة للذكاء الاصطناعي بمشاركة 29 دولة

بكين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 يوليه 2026 - 11:08 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2026 - 11:08 م

ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن 29 دولة وقعت في شنغهاي اتفاقية لتأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن هذه الدول، ومن بينها كازاخستان ولاوس وباكستان وروسيا وإندونيسيا، أصبحت أعضاء مؤسسين في المنظمة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن المنظمة، ومقرها في شنغهاي، ستكون منظمة حكومية دولية مستقلة، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والحوكمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة تعود بالنفع وتتسم بالأمان والإنصاف.

وحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مراسم التوقيع.

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