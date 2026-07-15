تقارير: الأهلي يحسم صفقة بقرار مقابل 3 ملايين يورو

كشفت تقارير صحفية كرواتية عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع دينامو زغرب للتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة Germanijak الكرواتية بأن بقرار سيرحل عن صفوف دينامو زغرب عقب انتهاء مشاركة الفريق في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا، تمهيدًا لانتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأكد التقرير أن الأهلي تمسك بقوة بحسم الصفقة، في الوقت الذي أبدى فيه اللاعب رغبته في خوض التجربة الجديدة، بينما اشترط النادي الكرواتي الحصول على 3 ملايين يورو للموافقة على رحيله.

وأوضح أن دينامو زغرب رفض عدة عروض سابقة من الأهلي، قبل أن يرفع الأخير عرضه المالي، ليتوصل الطرفان، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي سيدفع 3 ملايين يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت إضافية، كما وافق على شرط وضعه النادي الكرواتي يقضي باستمرار بقرار مع دينامو زغرب لخوض مباراتي ثون السويسري في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا، قبل السفر إلى القاهرة وإتمام انتقاله رسميًا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الصفقة تمثل مكسبًا اقتصاديًا كبيرًا لدينامو زغرب، بعدما تعاقد مع اللاعب قبل عام مقابل مليون يورو فقط، قبل أن يرتفع سعره في السوق عقب المستوى المميز الذي قدمه خلال الموسم الماضي.