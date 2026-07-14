التوترات الإقليمية تقلص مشتريات الأجانب من أدوات الدين إلى 150 مليون دولار

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حققت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في السوق الثانوي لأدوات الدين المحلية صافي مشتريات بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار جنيه بما يعادل 150 مليون دولار، وهي معدلات ضعيفة إذ لا تزال تضغط عودة التوترات الجيوسياسية على شهية المتعاملين تجاه أدوات الدين المصرية.

واشترى المستثمرون الأجانب وحدهم بقيمة 34.37 مليار جنيه بقيمة تعادل 677 مليون دولار، بينما باعوا بقيمة 28.5 مليار جنيه بما يعادل 562.1 مليون دولار، ليحققوا صافي شراء بقيمة 5.8 مليار جنيه بما يعادل 114.9 مليون دولار.

وبلغت مشتريات المستثمرين العرب وحدهم 15.4 مليار جنيه بما يعادل 303.9 مليون دولار، وباعوا بقيمة 13.6 مليار جنيه بما يعادل 268.3 مليون دولار، محققين صافي شراء بقيمة 1.8 مليار جنيه بما يعادل 35.6 مليون دولار.

وكانت تعاملات الأجانب في أدوات الدين شهدت مبيعات مع عودة التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران، وبلغت مبيعاتهم أمس نحو 44.8 مليار جنيه بما يعادل 891.1 مليون دولار.

ووصل الجنيه إلى انخفاضه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم مع تراجع شهية الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية بقيمة تتراوح بين 47 و55 قرشًا، ليصل في بنكي الأهلي ومصر إلى مستويات 50.77 جنيهًا.