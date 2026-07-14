السجن المؤبد لمتهم بقتل جاره بسبب محضر سب وقذف في الإسكندرية

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم الثلاثاء، حكم دائرة أول درجة الصادر بحق "ز.ع.ز" عاطل، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل جاره "أ.م.أ"، عاطل.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 37930 لسنة 2025 جنايات ثانٍ الرمل، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم اعتقد أن المجني عليه حرر ضده محضرًا يتهمه فيه بالسب والقذف، فتوجه الأخير إلى مسكن المتهم، وأثناء طرقه الباب نشبت بينهما مشاجرة.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهم استل سكينًا ووجه عدة طعنات للمجني عليه، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد الفتاح أبو رزقة، وحازم عيد الفتاح الشناوي، ووليد محمد حسن الجلاد، وسكرتارية أحمد عبد الرحمن.