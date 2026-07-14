القبض على متهم بالترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص؛ لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يروج من خلالها لبيع المواد المخدرة.

وأمكن، من خلال الفحص، تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.