 تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص في المرج لجلسة 15 سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص في المرج لجلسة 15 سبتمبر المقبل

مصطفى راضي
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 6:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 6:43 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهم وبين أسرته في المرج، لجلسة 15 سبتمبر المقبل.

ووجهت النيابة للمتهمين، "عبدالرحمن.م"، و"خالد.م"، و"أشرف.م"، و"حمدي.م"، و"يوسف.أ"، و"سيف.و"، تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت النيابة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهم، إذ أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابته إصابة أودت بحياته.

وكان ورد لقسم شرطة المرج، بلاغا أفاد بمقتل شاب على يد 6 أشخاص، وانتقلت القوات لمكان الواقعة فور تلقي البلاغ، وبإجراء التحريات والاستماع لشهود العيان وكاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، تبين أن 6 أفراد من عائلة واحدة قتلوا المجني عليه، بسبب خلافات بينهم، وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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