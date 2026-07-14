أسدل النادي الأهلي الستار سريعًا على عودة محمود حسن تريزيجيه، أحد أبناء ونجوم النادي، بعد موسم واحد من عودته للفريق بعد رحلة احتراف خارجي.

وأعلن النادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، إنهاء التعاقد مع لاعبه محمود حسن تريزيجيه بعد موسم واحد فقط من عودته لصفوف القلعة الحمراء، بعد مناقشات ومشاورات ودية وتسوية تحكمها علاقة متميزة بين اللاعب وناديه.

ووجه الأهلي الشكر لتريزيجيه عن الفترة الماضية التي بذل فيها كل الجهد للمساهمة مع زملائه لتحقيق أفضل النتائج على كل المستويات، من جانبه، وجه اللاعب الشكر لمسؤولي النادي ومجلس إدارته، معبرا عن امتنانه للنادي وجماهيره.

وخاض تريزيجيه مع الأهلي في الموسم الماضي 35 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 18 هدفًا، وخرج الأهلي بلقب بطولة السوبر فقط، فيما ودع كأس العالم للأندية من دور المجموعات وخسر الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، وبطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.

ويأتي رحيل تريزيجيه عن صفوف الأهلي بعد موسم واحد فقط من عوته قادما بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي الريان القطري.

حيث بدأ مشواره بعد العودة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي شهدت ضياعه لركلة جزاء أمام إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، أضاعت على الأهلي 3 نقاط كانت كفيلة بتأهله للدور الثاني.

ورغم هذه البداية السيئة انتفض تريزيجيه وقدم موسم مميز مع النادي اتسم بروحه القتالية حيث سجل 11 هدفًا في بطولة الدوري وكان أفضل هدافي الفريق في البطولة.

كما سجل 6 أهداف مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان هدافًا للبطولة رغم توديع الأهلي المنافسات من الدور ربع النهائي.

ولكن تألق تريزيجيه طوال الموسم لم يغفر له عند جماهير الأهلي ضياع ركلة الجزاء الأولى أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، وربما ما ساعد في ذلك خروج النادي من الموسم دون بطولات.

ويستعد نجم الأهلي وقائده السابق للانتقال إلى نادي الرياض السعودي في محطة خارجية جديدة بعدما تنقل بين ناديي أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، طرابزون سبور وباشاك شهير في تركيا، أستون فيلا الإنجليزي، وأخيرا الريان القطري.