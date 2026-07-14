اختتم مساء الثلاثاء اليوم الأول من جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، في العاصمة الإيطالية روما.

وأفاد مراسل الأناضول بأن اجتماع اليوم استمر 7 ساعات في مقر السفارة الأمريكية، ومن المقرر عقد الجلسة غدا الأربعاء.

وسبق أن عقدت 5 جولات تفاوض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأفضت إلى توقيع "صيغة الإطار".

وفي 26 يونيو الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن "صيغة إطار" تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في "منطقتين تجريبيتين".

ولم تحدد "صيغة الإطار" جدولا زمنيا للانسحاب، وربطته بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر لبناني رسمي رفيع للأناضول إن لبنان وإسرائيل قدما تصوريهما بشأن "المناطق النموذجية" (التجريبية)، ويجري بحثها خلال مفاوضات روما، بهدف التوصل إلى آلية تنفيذية لتطبيق "صيغة الإطار".

وأوضح أن المفاوضات تركز على آليات التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته العملياتية، وإنشاء المناطق النموذجية، وتحديد نطاقها الجغرافي، ووضع جدول زمني لتنفيذها.

وأضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلي أبدى تحفظات على بعض البنود، وطالب بآلية تضمن التحقق من انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته العملياتية على المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية.

على الجانب الإسرائيلي، أعرب وزير الخارجية جدعون ساعر، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن مفاوضات روما ستمهد لتطبيق أول منطقتين تجريبيتين في لبنان.

وقال ساعر، خلال مؤتمر صحفي في القدس الغربية: "نحن على استعداد للمضي قدما في تنفيذ المنطقتين التجريبيتين".

وتابع: "آمل، بل أميل إلى الاعتقاد، بأن هذه الجولة من المحادثات في روما ستسهم في دفع هذا المسار إلى الأمام".

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس 2026، وأسفر عن استشهاد 4 آلاف و324 شخصا وإصابة 12 ألفا و221 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وبالإضافة إلى احتلالها أراضي لبنانية، تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأخرى سورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.