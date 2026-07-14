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علق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أحد الفيدوهات المُصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تُظهره وهو يضرب لاعبي المنتخب داخل غرفة تبديل الملابس.



وقال خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين: «حاجة ظريفة بس طبعًا بعيدة كل البعد عني».



وأكمل: «لا بالعكس أنا بطبطب عليهم زي ما حضنت إمام كدا في الماتش.. كورة كانت معينة كدا فرحت حضنته».



وأكد محبته لجميع لاعبي المنتخب، موضحًا أسباب دهشة إمام عاشور حين احتضنه في مباراة مصر وإيران بالمونديال، قائلًا: «الماتش مشدود فأنا كورة اتعملت فرحت عاوز أمسك حاجة رحت ماسكه وحضنته جامد».



