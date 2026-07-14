سقوط كوبري مشاة بطريق بنها - المنصورة في كفر شكر

شهد طريق البر الشرقي بنها - المنصورة، بالمنطقة الواقعة بين قريتي أبو قصيبة وهلا التابعتين لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، سقوط كوبري مشاة يربط بين جانبي الطريق، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل به أثناء سيرها، بعدما كان الصندوق الخلفي للسيارة مرفوعًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أن السيارة اصطدمت بالكوبري، ما أدى إلى سقوطه بالكامل، دون ورود أي أنباء عن وقوع إصابات.

ودفعت الجهات المختصة بالمعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وإبعاده عن نهر الطريق، مع العمل على إعادة تسيير الحركة المرورية ومنع تعطل مصالح المواطنين والمسافرين.