استعرض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعض كواليس مباراة مصر ضد أستراليا في الدور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي انتهت بانتصار الفراعنة بركلات الترجيح 4-2.

وقال خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إنه لم يكن متخوفًا من طول لاعبي المنتخب الأسترالي، نتيجة لمبارياتهم المتعددة ضد عدد المنتخبات الإفريقية ذوي البنية الجسدية القريبة من المنتخب الأسترالي.

واسترجع ردّه على التساؤلات عن آلية تعامله مع الكرات العالية وأطوال اللاعبين الأستراليين، في المؤتمرات الصحفية قبيل المباراة، قائلًا: «قلت لهم إحنا مبنلعبش رجبي أو كرة قدم أمريكية قلت لهم إحنا جاهزين لكل الناس».

وأكمل: «لعبنا مع منتخبات إفريقية كبيرة عندهم نفس الأجسام ونفس القوة فأنا مش شايف إن في مشكلة».

وأوضح أن أسلوبه في اللعب، قائم على دراسة مميزات الخصم والتعرف عليها، وآلية التعامل معها، مستغلًا خبراته السابقة في كأس الأمم الإفريقية.

ولفت إلى سعيه لتقليل تصدير الخوف للاعبين، مؤكدًا تدربهم على آلية التصدي للكرات الثابتة والعالية، وغيرها، قائلًا: «أنا بحاول إن أنا أقلل من تصدير الخوف لينا علشان ميوصلش للاعبين».

وتابع مباراة الفراعنة ضد أستراليا ازدادت صعوبة، بعد تسجيل الأخيرة هدفًا في الشباك المصرية، مؤكدًا أن اللاعبين حافظوا على أدائهم رغم التعادل.

وأردف: «في نهاية الشوط الثاني إحنا حصل تفوق المفروض العكس كان الناس متوقعة إن هما بدنيًا هيبقوا أقوى ولكن إحنا فعلًا حطيناهم في الـ18 مش في نص ملعبهم».

وذكر أن المنتخب حافظ على ادائه وأسلوبه في اللعب، حتى بعد التعادل مع أستراليا، خصوصًا مع التفوق الذي حققه الفراعنة في شوط المباراة الثاني، وتحقيقهم العديد من الفرص.

وأكد:«قبل المباراة كان التخوف إن فرقة استراليا عندهم اللياقة عندهم الأطوال الحاجات دي الماتش صعب اشتغلنا بأدائنا وبالأسلوب بتاعنا».

وتطرق إلى حديثه مع اللاعبين خلال الفترة التي سبقت انطلاق شوطي المباراة الثالث والرابع، لضرورة الحفاظ على الأسلوب نفسه، مع الضغط على لاعبي المنتخب الأسترالي، مؤكدًا: «اللعيبة كانت معايا قمة التركيز والالتزام والإصرار إن إحنا نكسب المبارة».

واختتم قائلًا: « أنا وصلت لهم حالة معنوية قلت لهم على فكرة الاستاد دا مش برا مصر دا جوة مصر شوفوا جماهيرنا عاملة إزاي شوفوا الجماهير اللي لابسين أحمر اللي موجودة واللي لابسين علم مصر».



