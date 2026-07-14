حسام حسن: فخور برفع علم فلسطين في المونديال

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن اعتزازه برفع علم فلسطين خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الموقف يحمل أبعادًا إنسانية قبل أي شيء.

وقاد حسام حسن الفراعنة لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى، قبل الخروج بصعوبة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وخلال تصريحات تلفزيونية، شدد المدير الفني على رفضه الانتقادات التي ركزت على الفوارق البدنية أمام أستراليا، مؤكدًا أن كرة القدم لا تُحسم بالقوة البدنية فقط، وأن فريقه اعتاد مواجهة منتخبات قوية بدنيًا ونجح في التعامل معها.

وأوضح أن الأداء في الشوط الثاني عكس شخصية المنتخب، حيث تمكن اللاعبون من فرض أسلوبهم رغم التوقعات بتفوق المنافس بدنيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بمواصلة الضغط حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وكشف حسام حسن عن تحضيراته المسبقة لركلات الترجيح، مؤكدًا أنه حدد ترتيب المسددين بدقة، مع ثقته في قدرات جميع اللاعبين، وعلى رأسهم محمود صابر، الذي أظهر شخصية قوية في المواقف الحاسمة.

وفي ختام حديثه، جدّد المدير الفني فخره برفع علم فلسطين، موضحًا أنه موقف إنساني نابع من الإحساس بالآخرين، مؤكدًا استعداده لتكرار ذلك في أي وقت.