تايمز: شخصية عربية وراء إلغاء عقوبة مهاجم أمريكا بعد تدخل ترامب

كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية تفاصيل جديدة بشأن القرار المثير للجدل الذي سمح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوجون بالمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 2026، رغم حصوله على بطاقة حمراء في دور الـ16.

وبحسب التقرير، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل شخصيًا لدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، مطالبًا بإعادة النظر في العقوبة الموقعة على اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الانضباط بـ«فيفا» قررت تعليق تنفيذ الإيقاف لمدة عام، بما أتاح لبالوجون المشاركة مع منتخب بلاده، في خطوة وصفتها بأنها غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم.

وأوضحت «تايمز» أن لجنة الانضباط في «فيفا» تضم 18 عضوًا، إلا أن قرار رفع الإيقاف لم يصدر عن اللجنة مجتمعة، بل اتخذه رئيسها، الإماراتي محمد الكمالي، بشكل منفرد ودون الرجوع إلى بقية الأعضاء، وفقًا لما أورده التقرير.

ورغم السماح لبالوجون بالمشاركة، لم ينجح المنتخب الأمريكي في مواصلة مشواره، بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، ليودع منافسات كأس العالم 2026.

ملاحظة: ما ورد بشأن آلية اتخاذ القرار يستند إلى ما نشرته صحيفة «تايمز» البريطانية، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حول هذه التفاصيل.