كشف الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تفاصيل مقابلته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت مأدبة غداء لبعثة المنتخب، بعد تحقيق إنجاز الوصول إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وأعرب خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عن سعادته برؤية الرئيس السيسي، بشأن ملف التطوير والاكتشاف، قائلا: "أنا لا أجامل ولا أعرف المجاملة، اللقاء مع الرئيس السيسي، والفكر الذي يتحدث به بصراحة، فعلا والله نحن محظوظون لأن الرجل عنده فكر لا ينظر إلى مجرد المكسب، يريد منا أن نطور ونكتشف، والدولة ستكون مساندة بشكل كبير، ولكن نريد استثمار ما حدث في أن اللاعب أو الرياضي يتطور بشكل نعطيه ثقة، وفي نفس الوقت يتطور علميا وفنيا، بناء على اختيارات سليمة".

وأضاف أن الرئيس السيسي "يريد استثمار ما حدث، والشباب اليوم فرحون بمنتخبهم، وأننا قادرون، ويريد حتى جعلها مشروعا للفترة المقبلة.

وأعرب عن سعادته البالغة بمساندة الرئيس لـ "النموذج المصري"، سواء على مستوى المدرب أو اللاعب، والدعوة إلى منح الكوادر الوطنية نفس قدر الثقة التي تُمنح للأجانب.

وشدد أن الرئيس السيسي لفت خلال اللقاء إلى "الأثر المعنوي" الكبير الذي أحدثه أداء المنتخب في الشارع المصري ولدى المصريين المقيمين في الخارج.

واستشهد بواقعة لأسرة مصرية تعيش في الخارج منذ عشرات السنين، أكدوا له أن المنتخب "فكرنا بحب مصر"، لافتا إلى أن أبناء الجاليات المصرية الذين وُلدوا وتربوا في الخارج باتوا يرتدون قميص المنتخب ويعتزون بعلم بلدهم.

وأكد أن النجاحات المعنوية التي حققها المنتخب في هذه البطولة كانت "تعويضا من الله" عن "قهر" المباراة الأخيرة، قائلا: "عندنا نجاحات ربنا منحنا إياها في هذه البطولة، رغم أننا شهدنا القهر في المباراة الأخيرة، لكن ربنا عوضها بحاجة أخرى؛ معنويا الناس اجتمعت وأصبح لديها حالة حب وعشق لبلدها بزيادة".