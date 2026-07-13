وصف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اللاعب محمد هاني، بأنه أحد أهم لاعبي المنتخب المصري، مضيفًا أنه واجه انتقادات بسبب ضمه للفريق.



وقال خلال تصريحات على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إن محمد هاني ظُلم من مشجعيه داخل الدوري المصري، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في مركزه "الظهير الأيمن" ولا يوجد له منافس.



وأضاف:«محمد هاني دا في الدوري في ناس كتير ظلماه دوره كبير جدًا أنا وإبراهيم مقتنعين به جدًا هو أفضل أحسن اللي موجودين في المركز دا في مصر ومفيش حد ينافس ليه».



وأضاف أنه يعمل على تجهيز اللاعب طارق علاء، كبديل لمحمد هاني، الذي ظُلم حتى من بعض مشجعيه، معلقًا: «حاسس إن هما مركزين أوي في أخطائه».



وشدد على كون هاني أحد أفضل اللاعبين في جميع مبارياته مع المنتخب، سواء في كأس الأمم الإفريقية أو كأس العالم، مؤكدًا: «أنا مقتنع بيه واستفاد كتير من التوجيهات اللي إحنا بنتكلم بيها».



وتابع أن هاني استفاد من توجيهات الكابتن إبراهيم حسن باعتباره أفضل لاعبي الظهير الأيمن بمصر، معلقًا: «بيستفاد منه وبيسمع الكلام فعلًا».



وتطرق إلى تعامله مع هاني عقب تسجيله هدفين في مرماه، قائلًا: «قدامه وقدام زمايله ولا كأني شفت حاجة ولا كأني شفت حاجة بالعكس قلت له هايل»، مضيفًا: «ما هو هايل طول مجمل الماتش واردة إنه يغلط».



وأردف أنه يُشير إلى هذه الأخطاء عند مراجعة ملخص المبارة (Highlights)، مضيفًا: «بدخل الموضوع في إطار إن هي دي السلبيات اللي حصلت دي الإيجابيات».



وأكد أنه لا يُلقي بأي لوم على محمد هاني أمام اللاعبين الآخرين، نتيجة لأداءه المميز في جميع المباريات، معقبًا: «ممكن الجون طول الماتش كويس ومصطفى مثلا يخش فيه جون غلطة ووممكن المدافع يغلط في أي حاجة».



ولفت إلى إحساس هاني بأخطائه، متسائلًا عن ضرورة إلقاء اللوم عليه أمام زملائه بسبب خطأ غير مقصود، متسائلًا: «ليه أكسره قدام زمايله ليه مع إن مش مقصود الغلطة؟».



واختتم قائلًا: «اللعيبة دي اتظلمت أنا بقول لهم أنتم اتظلمتوا أساسيات الكرة متعملتش.. والله ما اتعملت».





