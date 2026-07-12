تحدث هيثم حسن، لاعب المنتخب الوطني، عن عروض الاحتراف التي تلقاها عقب انتهاء بطولة كأس العالم، وما يتردد حول الدخول في مفاوضات مع ناد اسكتلندي.

وقال خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر" : "تلقيت العديد من العروض في الصيف الماضي، ولكني فضلت الاستمرار قليلا وعدم التسرع، تحدثت مع وكيلي الذي قال لي يتبقى لك بعض الوقت في عقدك مع النادي، ليس الوقت المناسب للرحيل"، مضيفا: "أنا لا أفكر في الرحيل الآن، وكل ما أفكر فيه المنتخب ومشاركتي في كأس العالم، ولكن أخبرني وكيلي أن هناك العديد من الأندية الراغية في ضمي".

وتابع: "بعد موسم طويل وإصابة خرجت منها، أحتاج للراحة ذهنيا وبدنيا، لا أريد اتخاذ قرار متسرع الآن، أود أن آخذ عطلة وأقضي وقتا مع عائلتي، وأدرس بعدها العروض".

ورد على مقترح الإعلامي عمرو أديب بالانضمام لنادي الزمالك لخلافة شيكابالا، قائلا إن والده كذلك من مشجعي نادي الزمالك.

وتطرق إلى مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل الملعب، موضحا أن التواجد في دور الـ 16 من كأس العالم يجعل التفكير منصبا بالكامل على التأهل، بغض النظر عن هوية الخصم سواء كان ميسي أو غيره.

وأضاف أن ميسي "لاعب كبير ويقوم بحركات غير عادية"، ولكن كان هناك رغبة دائمة في التغلب عليه، لافتا إلى أن اللاعب الأرجنتيني استطاع إحداث الفارق لصالح منتخب بلاده.

وأعرب عن احترام منتخب مصر لميسي، كما هو الحال لمنتخب الأرجنتين الذي بدوره يحمل احتراما لمحمد صلاح.

وبشأن أقرب أصدقائه داخل صفوف المنتخب الوطني، أشار إلى امتلاكه للعديد من الأصدقاء من اللاعبين، مضيفا: "السر في قوتنا نحن مجموعة متكاملة، ومنذ التجمع في القاهرة، لم يكن هناك أي شيء سيئ، ولدي أصدقاء مثل مصطفى شوبير، الذي يتحدث اللغة الإسبانية جيدًا، وعمر مرموش يتحدث الإنجليزية والفرنسية، وساعدوني وجعلوني في حالة ارتياح، وكذلك الأمر هناك إبراهيم عادل، وكريم حافظ يتحدث الفرنسية بطلاقة لأنه لعب في بلجيكا".

وكشف أن كريم حافظ كان يجلس بجواره لترجمة التوجيهات، ولعب دور مترجمه الشخصي خلال الاجتماعات الفنية مع المدير الفني حسام حسن، مشددا أن المنتخب يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين.