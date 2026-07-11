القبض على 4 متهمين بتهديد سيدة واقتحام منزلها في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم باقتحام منزل سيدة وتهديدها بعبارات سب في محافظة الدقهلية.

ويأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام بعض الأشخاص بالدخول إلى منزلها بالدقهلية، والاستيلاء على صور شخصية لها من هاتف ابنها دون علمه، وقيام أحدهم بإرسال رسائل تحتوي على عبارات سب وتهديد لها.

وبالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية خلال شهر يناير 2025، من القائمة على النشر بتضررها من جيرانها (4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية)، لقيامهم بالدخول إلى منزلها، ومغافلة ابنها وسرقة بطاقة ذاكرة هاتف محمول.

وباستدعاء القائمة على النشر، حضر محام وكيلا عنها، لتواجدها حاليًا خارج البلاد، وقرر بتضرره من شقيق أحد المشكو في حقهم لقيامه بإرسال رسائل سب وتهديد لموكلته، لوجود خلافات سابقة بينها وشقيقه.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وهو سائق له معلومات جنائية، وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحتوي على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابها، ظنًا منه أن الشاكية أنشأت صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير به وشقيقه< بسبب الخلافات السابقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.