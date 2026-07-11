قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قيمة المصنعية، أو ما يُعرف بـ«قيمة التشغيل»، متغيرة، وتُحدد وفقًا لنوع المشغول الذهبي المُصنع للبيع.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحداث الساعة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن هناك عددًا من العوامل التي تحدد قيمة المصنعية، من بينها نوع التكنولوجيا والآلات المستخدمة، وطريقة التصنيع، والجانب الجمالي، والعلامة التجارية للجهة المُصنِّعة، وغيرها، قائلًا: «هناك عوامل كثيرة جدًا مؤثرة، ولا تكون متطابقة».

وأضاف: «لا يمكن أن نقول إن هناك قيمة ثابتة للمصنعية في المجمل أو بشكل مطلق، ولكن يمكن تحديدها وفقًا لكل صنف على حدة، إذ يحددها التاجر بحسب نوع المشغول والشركة المُصنِّعة وغيرها من العوامل».

وأشار إلى أن مصنعية السبائك والجنيهات الذهبية تقل عن مصنعية المشغولات الذهبية، نظرًا لانخفاض الوقت والحرفية اللازمين لتصنيعها مقارنة بالمشغولات.

وأكد أن المنافسة بين محلات الذهب تمنح المستهلك ميزة سعرية فيما يتعلق بقيمة المصنعية، موضحًا: «الكل يسعى إلى كسب الزبون وإتمام عملية البيع»، مضيفًا: «المستهلك لديه فرصة للسؤال في أكثر من محل قبل الشراء».

ونوّه إلى أن طبيعة العمل في قطاع الذهب والمجوهرات تؤدي إلى نشوء علاقات شخصية بين التجار والمشترين، وهو ما يعزز الثقة بين الطرفين، ويساعد المستهلك على الحصول على أفضل جودة بالسعر المناسب.

واختتم قائلًا: «مهنة الذهب والجواهرجي بصفة عامة تقوم على علاقة شخصية بينه وبين المستهلك، فالثقة تتولد مع الوقت، وهو ما يضمن للمستهلك الحصول على أفضل جودة، وهي الأهم بالنسبة له، إلى جانب أفضل سعر».