بنك مصر وڤودافون مصر يطلقان شراكة لتعزيز خدمات فودافون كاش

تحالف بنك مصر وڤودافون مصر من خلال شراكة استراتيجية، فى خطوة تعكس تعاونًا قويًا بين اثنتين من كبرى الكيانات فى السوق.

تتضمن الشراكة تعاون بنك مصر وڤودافون مصر فى توفير خدمات المحفظة الإلكترونية «ڤودافون كاش»، بما يسهم فى تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، ودعم جهود الشمول المالى فى مصر.

يأتى هذا التعاون انطلاقًا من الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز الاقتصاد الرقمى فى مصر، من خلال الجمع بين الخبرات المصرفية العريقة لبنك مصر وخبرته الواسعة فى تطوير الخدمات والحلول المصرفية الرقمية، وبين القدرات التكنولوجية المتقدمة التى تمتلكها ڤودافون مصر وخبرتها الواسعة فى تقديم أفضل الخدمات الرقمية لقاعدة كبيرة من العملاء، بما يؤكد مكانة ڤودافون مصر باعتبارها الشريك الموثوق الذى يوسّع نطاق شراكاته المؤثرة.

يهدف هذا التعاون للتوسع فى إتاحة الخدمات المالية الرقمية، وتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تُسهم فى تبسيط المعاملات المالية اليومية للعملاء، وتوفير تجربة أكثر سلاسة ومرونة فى التعاملات، مع تعزيز مستويات الأمان والاعتمادية فى كل مراحل تجربة الدفع، بما يواكب توجهات الدولة لبناء مجتمع رقمى متكامل وتقليل الاعتماد على النقد فى المعاملات.

وفى هذا السياق، صرّح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، بأن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة فى إطار استراتيجية البنك للتوسع فى تقديم الحلول المصرفية الرقمية وتعزيز الابتكار فى الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن بنك مصر يحرص على التعاون مع أبرز شركاء التكنولوجيا فى مصر، لنشر الخدمات المالية الرقمية بين شرائح أوسع من المجتمع، بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى وتعزيز الاقتصاد الرقمى.

وأضاف أن إتاحة خدمات محفظة “ڤودافون كاش” بالتعاون مع ڤودافون مصر تعكس حرص البنك على دعم منظومة المدفوعات الرقمية فى السوق المصرى، وتقديم خدمات مالية رقمية متطورة تواكب احتياجات العملاء، وتُسهم فى تطوير تجربة الخدمات المالية والاستثمار فى مصر.

من جانبه، صرّح محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمى للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، بأن الشراكة مع بنك مصر تؤكد حرص الجانبين على دمج الريادة التكنولوجية لڤودافون مع الخبرة المصرفية العريقة للبنك، بما يسهم فى تقديم خدمات مالية رقمية آمنة ومبتكرة، تعزز ثقة العملاء، وتدعم جهود الشمول المالى، وتسهم عمليًا فى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية فى البلاد.

وأكد أن الشراكة تمثل خطوة مهمة فى توسيع نطاق المدفوعات الرقمية، والإسهام فى إقامة بنية تحتية مالية أكثر تطورًا واستدامة، بما يعزز كفاءة المنظومة المالية فى مصر ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمى متكامل قائم على الابتكار، فضلًا عن التوسع فى الاستخدام اليومى للمدفوعات الرقمية فى أى وقت ومن أى مكان.