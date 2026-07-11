عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتفع 11% خلال أول 4 أشهر من 2026

• تأسيس 438 شركة جديدة فى أبريل.. 67.6% منها شركات تكنولوجيا المعلومات

• رءوس الأموال المؤسسة خلال أول 4 أشهر تتراجع 16% إلى 800.8 مليون جنيه رغم نمو عدد الشركات

ارتفع عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التى تم تأسيسها فى البلاد خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 بنسبة 11.2% على أساس سنوى، ليصل إلى 1266 شركة مقابل 1138 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعًا بالقفزة الكبيرة التى سجلها شهر أبريل، بحسب وثائق حكومية حصلت عليها «مال وأعمال - الشروق».

وفى المقابل، تراجعت رءوس الأموال المؤسسة للشركات الجديدة بنسبة 16% خلال الفترة، لتبلغ 800.84 مليون جنيه، مقابل 953.48 مليون جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام الماضى، بما يشير إلى استمرار نمو عدد الشركات الجديدة رغم انخفاض متوسط رءوس الأموال المؤسسة.

وأظهرت البيانات أن شهر أبريل سجل طفرة فى نشاط تأسيس الشركات بالقطاع، إذ ارتفع عدد الشركات الجديدة إلى 438 شركة مقابل 185 شركة فى أبريل 2025، بنمو سنوى بلغ 136.8%.

واستحوذت شركات تكنولوجيا المعلومات على النصيب الأكبر من الشركات المؤسسة خلال أبريل، بإجمالى 296 شركة تمثل 67.6% من إجمالى الشركات الجديدة، تلتها شركات خدمات تكنولوجيا النظم بنحو 138 شركة، فيما تم تأسيس 4 شركات اتصالات فقط.

كما ارتفعت رءوس الأموال المؤسسة خلال أبريل إلى 234.34 مليون جنيه، مقابل 182.78 مليون جنيه فى الشهر نفسه من العام الماضى، بزيادة 28.2%.

وكان نشاط تأسيس الشركات قد استقر خلال مارس عند 250 شركة، مرتفعًا بنسبة 1.6% مقارنة بـ246 شركة فى مارس 2025، رغم اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية، بينما تراجعت رءوس الأموال المؤسسة إلى 178.6 مليون جنيه مقابل 200.6 مليون جنيه فى الشهر نفسه من العام الماضى، بانخفاض 10.9%.

فيما شهد الربع الأول أداءً متباينًا، إذ تراجع عدد الشركات الجديدة بنسبة 13.1% على أساس سنوى إلى 828 شركة، وانخفضت رؤوس الأموال المؤسسة بنسبة 26.5% إلى 566.5 مليون جنيه، قبل أن يقود الأداء القوى فى أبريل إلى تحول المؤشرات الإجمالية لأول أربعة أشهر إلى النمو على أساس سنوى.

ويأتى هذا الأداء فى ظل استمرار توسع الطلب على الخدمات الرقمية والتكنولوجية فى البلاد، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة خطط التحول الرقمى والتوسع فى خدمات التعهيد والتكنولوجيا المالية، وهو ما يدعم استمرار تأسيس شركات جديدة رغم الضغوط التى تواجه جذب الاستثمارات جراء الأحداث الإقليمية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 18.9% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو من أعلى معدلات النمو الفصلية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندى.

كما تستهدف الحكومة رفع صادرات خدمات التعهيد بنحو 15% خلال العام الجارى إلى 6 مليارات دولار، مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضى، فى إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مساهمة القطاع فى الاقتصاد وزيادة حصيلة الصادرات الرقمية.

تتويجًا لدورها الفعال داخل الاتحاد الدولى للاتصالات؛ تسلمت مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبوع الماضى رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS Forum لعام 2026 من جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بمدينة جنيف بسويسرا.

ويترأس المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال المنتدى، حيث يتولى إدارة الجلسات رفيعة المستوى والمسارات الوزارية، وتوجيه المناقشات الاستراتيجية، والإشراف على سير أعمال المنتدى بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد الدولى للاتصالات، فضلًا عن تمثيل المنتدى فى مختلف الفعاليات الرسمية وتقديم تقرير الرئاسة خلال الجلسة الختامية للمنتدى.

وتعمل مصر ووفقًا على سد الفجوات الرقمية، وتعزيز القدرات الرقمية، وتمكين الاستخدام المسؤول والشامل للذكاء الاصطناعى، والتوسع فى البنية التحتية الرقمية العامة، وحشد التمويل المستدام بما يضمن تمكين الدول النامية من المشاركة الكاملة فى الاقتصاد الرقمى العالمى والإسهام فى تطويره.