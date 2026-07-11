شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الثالث في مدينة طور سيناء

أنهى شاب حياته بالقفز من الطابق الثالث بحي النصر في مدينة طور سيناء، إذ أكدت تحريات رجال المباحث، أنه يعاني من مرض نفسي.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث بعمارة 26 بحي النصر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أنه شاب يُدعى "م . خ . أ"، يعمل بالإدارة الزراعية بطور سيناء، ويعاني من مرض نفسي وانتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، ونقلاا الجثة إلى مشرحة مستشفى الطور.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال اكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشكلات نفسية أو رغبة فى الانتحار، وأبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 0220816831_ 08008880700 ، طول اليوم.

