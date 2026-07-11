ضبط عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من داخل سيارة بالإسكندرية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من داخل سيارة بالإسكندرية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من شخص لقيامه بسرقة هاتف محمول خاص بوالده من داخل السيارة بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2 يوليو الجاري، وحال قيام والده بإيقاف سيارته "أجرة" بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، قام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول من داخلها.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.