أشاد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بالقرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، وعبر من خلالها راقصو التانجو إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال لويس دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها شبكة دازن: "بصراحة، لا أفهم سبب السؤال عن الجدل الدائر حول حكم مباراة الأرجنتين ومصر".

وأضاف المدرب الإسباني: "من أين أتى هذا الجدل أصلًا؟ شاهدت المباراة وأعتقد أن الحكم اتخذ جميع القرارات بشكل صحيح. في الواقع، أود أن أهنئه لأن كل قرار اتخذه كان صائبًا".

وتابع: "ليونيل ميسي يقدم أداءً استثنائيًا.. يبدو وكأنه في التاسعة عشرة أو الثالثة والعشرين من عمره.. إنه لا يكلّ ولا يرضى بالقليل".

وأتم لويس دي لا فوينتي تصريحاته قائلًا: "دائمًا ما يسعى للمزيد كل يوم.. إنه مثال يُحتذى به لجميع زملائه في الفريق".