إصابة عدد من الأشخاص باشتباه تسمم بعد تناولهم مشروب البوظة في الصف

أُصيب عدد من الأشخاص باشتباه حالات تسمم، عقب تناولهم مشروب البوظة، بقرية الشوبك التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة عدد من الأشخاص باشتباه حالات تسمم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبين إصابة عدد من الأشخاص، بينهم سيدات ورجال وأطفال، تتراوح أعمارهم بين 10 و50 عامًا، بحالة إعياء شديدة، يُشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم مشروب البوظة من بائع متجول، وتم نقلهم إلى مستشفى التبين لتلقي العلاج.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البائع، وعُثر بحوزته على تروسيكل محمل بجراكن فارغة، وبمواجهته، رجح أن يكون فساد البوظة ناتجًا عن ارتفاع درجات الحرارة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.