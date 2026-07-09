حقق فيلم "شمشون ودليلة" في أول أيام عرضه 4 ملايين و392 ألف جنيه بما يوازي 26 ألف تذكرة، ليتصدر بذلك شباك التذاكر في مصر.

الفيلم من إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمود حمدان، وسيناريو وحوار شادي محسن وأمجد الشرقاوي، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، ومي عمر، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وأحمد عصام السيد، وأحمد الرافعي، وعصام السقا، وريتال عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول شمشون ودليلة اللذين يتنافسان على سرقة ماسة أسطورية وتتقاطع مهمتهما وسط مطاردة حافلة بالحيل والمقالب والمواجهات، التي تقودهما إلى قصة حب غير متوقعة.

وتراجع للمركز الثاني، فيلم "صقر وكناريا"، لأول مرة منذ بداية عرضه، محققا أمس، 2 مليون و640 ألف جنيه بما يوازي 15 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 15 يوم عرض إلى 55 مليونا و365 ألف جنيه بما يوازي 334 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، بينما يشارك في بطولته كل من؛ محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبدالمغني، واللبناني باسم مغنية.

الفيلم مصنف رقابيا "+16"، حيث يحظر على الأطفال أقل من 16 سنة مشاهدة الفيلم، ليس لاحتوائه على مشاهد جريئة، وإنما لوجود كثير من الجمل خلال الحوار بين الأبطال تحمل إيحاءات جنسية.

تدور أحداث فيلم "صقر وكناريا" حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثا عن حياة أكثر استقرارا، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "سفن دوجز"، محققا 2 مليون و252 ألف جنيه بما يوازي 12 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 44 يوم عرض إلى 229 مليونا و819 ألف جنيه بما يوازي مليون و533 ألف تذكرة.



وبذلك، يحتل الفيلم المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم المسجل باسم فيلم "برشامة" وهو 214 مليونًا و147 ألف جنيه خلال عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي الماضي، فيما لا يزال فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» يتصدر القائمة بإيرادات تقارب 260 مليون جنيه.

الفيلم قصة تركي آل شيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك في بطولته كل من: أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وتارا عماد، وساندي بيلا، وسيد رجب، والفنان السعودي ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج.

واحتل فيلم "إذما"، المركز الرابع، محققا 238 ألف جنيه بما يوازي ألف و362 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 44 يوم عرض إلى 52 مليونا و431 ألف جنيه، بما يوازي 321 ألف تذكرة.

الفيلم يشارك في بطولته أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق تحمل الاسم نفسه، ويعتبر الفيلم أولى تجارب محمد صادق الإخراجية، وإنتاج محمد حفظي وهاني أسامة، وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تماما، ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه، ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

في المركز الخامس جاء فيلم "ابن مين فيهم"، محققا في أول أيام عرضه أمس 237 ألف جنيه بما يوازي ألف و223 تذكرة.

الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ويشارك فيه ليلى علوي و بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وانتصار، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وأحمد عصام السيد.

وتدور أحداثه حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

في المركز السادس جاء فيلم "الكلام على إيه"، محققا أمس 208 ألف جنيه بما يوازي ألف و256 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 57 يوم إلى 90 مليونا و312 ألف جنيه بما يوازي 591 ألف تذكرة.

تدور أحداث فيلم "الكلام على إيه" في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول حكاية أربعة أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى بعد الزواج، حيث يواجه كل زوجين تحديا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم نهاية سيئة.

فيلم "الكلام على إيه" من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وبطولة سيد رجب، وانتصار، ومصطفى غريب، وأحمد حاتم، ودنيا سامي، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، وخالد كمال، وآية سماحة.

المركز السابع من نصيب فيلم "القصص"، محققا 37 ألف جنيه بما يوازي 222 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 22 يوم عرض إلى 5 ملايين و259 ألف جنيه بما يوازي 30 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ويشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وأمير المصري، وكريم قاسم، وأحمد الأزعر، وخالد مختار، وصبري فواز، فيما تدور أحداثه حول عازف بيانو مصري شاب يخطط للسفر إلى مدينة فيينا بعد مراسلات بريدية مع صديقة نمساوية، وذلك في خضم الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر بين عامي 1967 و1984، وخلال رحلته، يكتشف جوانب مختلفة من الصداقة والشدائد والإصرار.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "الكراش"، محققا 12 ألف جنيه بما يوازي 73 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 28 يوم إلى 8 ملايين و924 ألف جنيه بما يوازي 54 ألف تذكرة.

الفيلم هو الثاني الذي ينافس به الفنان أحمد داوود في هذا الموسم، من إخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته كل من: أحمد داوود، وميرنا جميل، وباسم سمرة، وشيرين رضا، فيما تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث يستكشف فكرة الحب من النظرة الأولى والتحديات التي يواجهها العشاق. وتركز القصة على علاقة غير متوقعة بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، وما يبدأ كلقاء عابر يتحول سريعا إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

وجاء فيلم "أسد"، في الترتيب السابع والأخير، محققا 8 آلاف جنيه بما يوازي 67 تذكرة ليصل إجمالي ما حققه بعد 57 يوم عرض إلى 84 مليونا و953 ألف جنيه بما يوازي 559 ألف تذكرة.

وتدور أحداث فيلم "أسد" في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يتناول قصة "أسد"، العبد الذي يتمتع بشخصية متمردة وروح صلبة، في إطار درامي تاريخي يرصد رحلته بعد اندلاع قصة حب محرمة بينه وبين امرأة حرة، مما يشعل مواجهة مباشرة مع أسياده.

ومع تصاعد الأحداث وسلبه أغلى ما يملك، يتحول الصمت إلى ثورة غضب، ليجد نفسه في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه أحد، بينما تمتد تداعيات معركته لتطرح تساؤلات حول مصير العبودية في البلاد خلال تلك المرحلة.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.