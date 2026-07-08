كشف إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، عن كواليس الفوز المثير الذي حققه منتخب بلاده على حساب مصر بنتيجة 3-2، في مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية إن شعوره خلال تأخر الأرجنتين بهدفين دون رد لم يكن جيدًا، مؤكدًا: "عندما كنا متأخرين 2-0، شعرت أنني لا أستطيع مساعدة الفريق، وهو إحساس لا أقبله. كنت أعلم أن فرصتي ستأتي، وكان عليّ أن أقدم المزيد، لأن زملائي ينقذونني في مباريات كثيرة، وقد حان الوقت لرد الجميل".

وتطرق حارس "التانجو" إلى حالة ليونيل ميسي بين شوطي اللقاء، موضحًا: "ميسي شعر بالذنب في غرفة الملابس، لكنه في الحقيقة أنقذنا في مواقف عديدة، ولهذا السبب كان علينا جميعًا أن نرتقي بمستوانا ونساعده".

وأضاف: "من الطبيعي أن تذرف الدموع في مثل هذه اللحظات، لأنك تعتقد أنك على وشك مغادرة البطولة دون أن تقدم كل ما لديك. نحن لا نريد خذلان أحد، ونرغب في تمثيل الأرجنتين بأفضل صورة ممكنة، ورغم أننا لا نملك نفس الإمكانيات التي يمتلكها الأوروبيون، فإننا نقاتل ونسعى دائمًا لإسعاد شعبنا".

واختتم مارتينيز تصريحاته بالتأكيد على صعوبة التجربة التي مر بها الفريق، قائلًا: "تحدثنا كلاعبين عن أننا لم نواجه مثل هذه الظروف حتى في كأس العالم الماضية. من المهم أن نكون مستعدين لما هو قادم، وإذا كان علينا أن نعاني فسنفعل، لكنني أعتقد أن هناك مباراة قادمة سنتمكن خلالها من تقديم أداء أكثر راحة".