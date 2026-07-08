أشاد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، بما قدمه الفراعنة خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، رغم الخسارة بنتيجة 3-2 والخروج من منافسات البطولة بعد مباراة مثيرة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "هاردلك لحسام حسن والجهاز الفني واللاعبين، قدمتم أكثر مما عليكم، من قتال وروح وإخلاص، وأرسلتم رسالة للعالم بأن الكرة المصرية تمتلك لاعبين على مستوى كبير."

وأضاف: "حسام حسن وهذا الجيل وضعوا الكرة المصرية في مرحلة لم نصل إليها من قبل، والعالم كله أصبح يتحدث عن المنتخب المصري وإمكانياته."

وتطرق لاعب منتخب مصر السابق إلى الجدل التحكيمي الذي صاحب المباراة، مؤكدًا أن الفراعنة تعرضوا لقرارات أثرت على نتيجة اللقاء، حيث قال: "مصر ذاقت من فساد الفيفا، وحذرنا من هذا الأمر منذ سنوات، كرة القدم أصبحت لعبة تجارية ورأسمالية بشكل كبير."

وواصل ميدو حديثه: "ما حدث اليوم فضيحة، لأن وصول مصر إلى الفوز على الأرجنتين كان من الممكن أن يتسبب في خسائر مالية كبيرة للاتحاد الدولي بسبب حسابات الرعاة."

واختتم تصريحاته بالحديث عن لقطة محمد صلاح المثيرة للجدل، قائلًا: "مصر تعرضت لظلم كبير، لأن كرة محمد صلاح كان بها لمسة وضربة جزاء، مثل الحالة التي احتُسبت للأرجنتين."

ووجه ميدو رسالة شكر للاعبين والجهاز الفني قائلًا: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وكل من تواجد مع المنتخب، وهذه أول مرة في حياتي أعترف بأن الخروج كان مشرفًا."