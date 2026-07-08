مصطفى الفقي عن تصريحات حسام حسن حول فلسطين: لها تأثير شعبي بعيد عن دوائر الحكم

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن بطولة كأس العالم تعتبر منبرًا دوليًا يستمع إليه الجميع، مضيفًا: «أعلى حجم مشاهدة أعلى حجم استجابة».



وعلق خلال تصريحات على برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، على تصريحات الكابتن حسام حسن عن فلسطين، قائلًا: «لا تأتي مثل هذه التصريحات إلا من مدرب الفريق المصري الفريق الوطني».



واسترجع لقاءً جمعه بالكابتن حسام حسن داخل أحد الفنادق، التي تدرب بها المنتخب، قائلًا إن الأخير بادره بالسلام، مضيفًا: «سلم عليا وبدى إنه عارف شكلي فاحتفيت بيه جدًا».



واردف رصده لتواضع وبساطة الكابتن حسام حسن، قائلًا: «لاحظت تواضعه وبساطته إلى حد إن يكاد يكون رجل ناسك أو متصوف في هدوء واحترام للذات وتقدير للآخرين».



وأوضح تأثير رسالة الكابتن حسام حسن على الشارع، دون أن يكون لها أثر سياسي، مضيفًا: «بتسمع في الشارع مش ضروري عن دوائر الحكم دوائر الحكم في عالم تاني».





