حكم إسباني سابق ينتقد قرار إلغاء هدف للمنتخب أمام الأرجنتين في المونديال

يرى الحكم الإسباني البارز السابق، إدواردو إيتورالدي جونزاليس، أن حالة هدف المنتخب الوطني الملغى أمام الأرجنتين، لم تكن بحاجة لتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لأنه لم يكن خطأً واضحاً.

وخسر المنتخب الوطني أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم، وشهدت المباراة العديد من القرارات الجدلية لصالح الأرجنتين.

وقال إدواردو إيتورالدي جونزاليس في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية:«إنها مخالفة بسيطة للغاية، وبحسب فلسفة تقنية الفيديو لا ينبغي أبدًا مراجعتها، بل يجب أن يبقى القرار النهائي للحكم على أرض الملعب».

وأضاف: «لقد شهدنا تدخلاً مفرطًا من تقنية الفيديو المساعد للحكم منذ الأدوار الإقصائية، سواء أعجبنا ذلك أم لا، علينا أن نعتاد عليه».

وأوضح: «تكمن المشكلة الكبرى في أن قواعد اللعبة كانت دائمًا عالمية، أي أنها نفسها في جميع أنحاء العالم، ومنذ إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد، تم استخدام هذه الأداة دون معيار موحد، مما أدى إلى إرباك اللاعبين والمشجعين بسبب اختلاف استخدامها في المسابقات الفردية».

وأتم: «السؤال الحقيقي هو: هل هذه هي كرة القدم التي نريدها؟ وهل أُوجدت تقنية الـVAR أساساً للتدخل في مثل هذه الحالات، أم لتصحيح الأخطاء الواضحة والصريحة فقط؟».

وألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب الوطني المصري في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بدعوى وجود خطأ على مروان عطية في بداية الهجمة.

وتنتظر الأرجنتين في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء.