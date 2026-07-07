مصر تدين استهداف ناقلة سعودية في مضيق هرمز

أدانت مصر بأشد العبارات استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة الدولية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها الكامل لكل الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر، معربةً عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويصون أمن وسلامة الملاحة الدولية.

وتعرضت ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي، يُرجَّح أنها الناقلة العملاقة "وديان"، لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية بحرية لرويترز اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن الحادث وقع بالتزامن مع استهداف ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية في المنطقة نفسها.