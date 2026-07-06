سيطرت حالة من القلق والخوف على جماهير منتخب الأرجنتين، قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره المنتخب الوطني المصري، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره الأرجنتيني، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم.

وسيدير ​​المباراة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير المباراة، ويعاونه سيريل موجنييه ومهدي رحموني، بالإضافة إلى النرويجيين إسبن إسكاس وإسحاق باشيفكين في منصبي الحكم الرابع ومساعد الفيديو.

ووفقًا لشبكة «مونت كارلو» يثير تعيين الحكم الفرنسي مخاوف لدى الجمهور الأرجنتيني بشأن احتمال عدم حيادية الحكم، نظراً للعداء القائم بين فرنسا والأرجنتين.

وأضاف التقرير: «لن مباراة الأرجنتين ومصر سهلة على فرانسوا ليتكسير، فمع تعيينه حكماً لهذه المباراة، يخاطر الحكم بأن يصبح دون قصد، محط أنظار الأرجنتينيين.. وبالنظر إلى التنافس الكامن بين فرنسا والأرجنتين في السنوات الأخيرة، يشعر مشجعو الألبيسيليستي بقلق بالغ إزاء تعيين ليتكسير».

وكتب أحد المشجعين تعليقًا على إعلان الاتحاد الأرجنتيني عن حكم المباراة: «قرار ظالم، إنه لأمر مضحك يا لها من مصادفة».

وتساءل آخر: «ألا يُمكننا المطالبة باستبداله بشخصٍ أكثر حيادية؟». وكتب مشجع آخر: «إنهم يريدون سرقتنا، لا ينبغي لنا السماح لرجل فرنسي بقيادة فريقنا».