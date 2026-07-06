ذكر عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بساطة مصطلح تنشيط الحياة الحزبية السياسية ، والذي يتطلب جهودًا كبيرة لتحقيقه.

ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إلى إلغاء الأحزاب السياسية عام 1952، قبل أن تعود بنظام المنبر الواحد لاحقًا، مضيفًا: «مع هذه الأمور العديدة اللي عدت في الفترات السابقة في حاجة اسمها الثقافة الحزبية».

وأوضح المقصود بمصطلح الثقافة الحزبية، والتي تعكس أسباب انضمام المواطنين لأحد الأحزاب السياسية، معلقًا: «هو دا السؤال».

وتطرق إلى التوجيه الرئاسي الصادر بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية، قائلًا: «فخامة الرئيس بيعمل إعجاز فإحنا لا بد إن إحنا نحط النقاط فوق الحروف منكررش جمل أو عبارات حفظناها ولكن مش بندرك معناها».

واردف أن الأحزاب لا يُقصد بها اجتماع بعض الأفراد لإقامة نشاطات وفعاليات بالشوارع فقط، مؤكدًا: «الحزب هو مبادئ وأهداف سياسية وتوجهات اقتصادية واجتماعية».

وأكد وجود عشوائية حزبية حاليًا، متمنيًا أن يكون انضمام المواطنين للأحزاب نابعًا عن اتفاق آراءهم وتوجهاتهم وليس لمجرد الحصول على كارت العضوية، وغيرها.

وشدد على أن الانضمام للأحزاب يجب أن يتم لاتفاق الآراء والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وغيرها، بما يؤدي لدعمه في الوصول للبرلمان، مع التزام المواطن بمبادئ الحزب الذي ينتمي إليه، معلقًا: «هذا هو الحزب».

واستشهد بسهولة تنقل مختلف الأعضاء بين الأحزاب، حتى مختلفة الرؤى، كدليل على العشوائية الحزبية، قائلًا: «الأعضاء بينتقلوا من حزب لحزب بمنتهى السهولة وبينتقلوا من حزب يسار إلى حزب يمين هل دا هو مفهوم الحزب».

وقال إن تحقيق التوجيهات الرئاسية، يبدأ باعتبار الأحزاب منظومات متكاملة، بما يُمكنها من تدريس وإعداد الكوادر السياسية، معلقًا: «هو دا مفهوم كلمة الحزب ودا اللي يقصده فخامة الرئيس».