خبير تحكيمي: حكم مباراة مصر والأرجنتين سريع في إشهار البطاقات الصفراء

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير يمتلك الخبرة والشخصية اللازمتين لإدارة مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه من أبرز حكام العالم في الوقت الحالي.

وقال توفيق السيد، في تصريحات تلفزيونية، إن ليتكسير سبق له إدارة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال، كما يُعد من أبرز المرشحين لإدارة إحدى مباراتي نصف نهائي كأس العالم، وهو ما يعكس ثقة لجنة الحكام في قدراته.

وأضاف أن الحكم الفرنسي يتميز بالشخصية القوية، لكنه سريع في إشهار البطاقات الصفراء ولا يفضل الدخول في نقاشات مع اللاعبين، مستشهدًا بموقفه الشهير مع النرويجي إيرلينج هالاند.

وأوضح الخبير التحكيمي أنه يثق في قدرة ليتكسير على إدارة المباراة بحيادية كاملة، رغم ما أثير سابقًا بشأن استفادة المنتخب الأرجنتيني من بعض القرارات التحكيمية في البطولة، مؤكدًا أن كل ما يتمناه هو حصول المنتخب المصري على حقه داخل أرض الملعب.

واختتم تصريحاته بدعم منتخب مصر، مطالبًا اللاعبين بالالتزام بقرارات الحكم طوال المباراة، معربًا عن أمله في أن يقدم الفراعنة أداءً يليق باسم الكرة المصرية أمام بطل العالم.