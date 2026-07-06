مدرب بلجيكا ساخرًا: إلغاء طرد مهاجم أمريكا «كذبة أبريل»

أعرب رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن استيائه من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإلغاء طرد مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، واصفًا القرار بأنه «كذبة أبريل».

وقال جارسيا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخبين:«لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو في كأس العالم، كما هو الحال في فيفا، يوافق الأول من أبريل. إنها كذبة أبريل».

وأضاف: «لسنا بصدد الدفاع عن المنتخب الوطني أو الاتحاد، بل ندافع عن كرة القدم ونزاهتها. هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يُتخذ فيها قرار من هذا القبيل».

وشدد مدرب بلجيكا على تركيزه الكامل على فريقه، قائلًا: «أنا أركز على فريقي، بغض النظر عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الأمريكي. تركيزي منصبّ على فريقي وعلى الفوز لبلوغ ربع النهائي».

وتابع: «لا تضيعوا وقتكم في الحديث عن هذا الأمر. نريد التركيز على الأمور الرياضية. أنا مدرب المنتخب البلجيكي، وإذا كانت لديكم أسئلة حول كرة القدم، فسنجيب عليها، أما أي شيء آخر فيُرجى التوجه إلى الجهة المختصة».

وكان بالوجون (25 عامًا) قد تعرض للطرد المباشر خلال مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك، عقب تدخل قوي على المدافع طارق محرميوفيتش، وهي العقوبة التي تستوجب الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة وفقًا للوائح البطولة.

ورغم تأكيد مسؤولي «فيفا» عقب المباراة عدم إمكانية الاستئناف على قرارات الطرد أو الإيقاف، فإن لجنة الانضباط قررت لاحقًا تعليق تنفيذ العقوبة، ليصبح اللاعب متاحًا للمشاركة أمام بلجيكا.

وأوضح «فيفا» في بيان رسمي أن لجنة الانضباط فرضت إيقافًا لمباراة واحدة على بالوجون لمخالفته المادتين 14 و66 من قانون الانضباط، قبل أن يتم تعليق تنفيذ العقوبة استنادًا إلى المادة 27، لفترة اختبار تمتد عامًا كاملًا. وينص القرار على أنه في حال ارتكاب اللاعب مخالفة مماثلة خلال هذه الفترة، سيتم تفعيل الإيقاف دون الإخلال بأي عقوبات إضافية.

وأثارت واقعة الطرد جدلًا واسعًا، خاصة أن الحكم لم يُشهر البطاقة الحمراء مباشرة، قبل اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أقرت بوجود «لعب عنيف خطير». كما انتقد المدير الفني للمنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوكيتينو، القرار، مؤكدًا أنه لم يكن هناك تعمد لإيذاء المنافس، بل مجرد تدخل عادي على كرة مشتركة.

ويُعد بالوجون أحد أبرز عناصر المنتخب الأمريكي في البطولة، بعدما ساهم تهديفيًا في جميع المباريات التي شارك بها، حيث سجل هدفين في اللقاء الافتتاحي أمام باراجواي، قبل أن يهز الشباك مجددًا أمام البوسنة والهرسك.