محمد معيط: انخفاض أسعار الفائدة سيُشجع القطاع الخاص على الاستثمار والعمل

تحدث الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ووزير المالية السابق، عن التوجيه الرئاسي بوضع برنامج اقتصادي وطني شامل، يُنفذ بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إن الرئيس حدد محور هذا البرنامج، ومنها: تعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النمو، خصوصًا في بعض المجالات التي يُديرها بكفاءة عالية.

ولفت إلى إشارة الرئيس بأن هذا البرنامج سيُحدث نقلة نوعية بمصر، من استعادة الاستقرار الاقتصادي، نحو التنمية الشاملة والنمو المستدام، مضيفًا: «هنا المحاور هتكون بتتكلم عن كل ما يحقق هذه الأهداف».

وأردف أن هذه المحاور ستتناول المجالات الإنتاجية، التصديرية، والتنمية البشرية، والتعليم، وغيرها، مؤكدًا: «هتخش في كل المحاور».

وأضاف أن التعامل مع صندوق النقد الدولي قائم على 3 محاور، هي السياسات النقدية، السياسات المالية، الإصلاحات الهيكلية.

وتطرق إلى السياسات النقدية، وسعر الصرف المرن، لافتًا إلى دوره في امتصاص الصدمة الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، قائلًا: «استمرار مرونة سعر الصرف هيبقى عامل برضو مهم إنه نستمر فيه ونحافظ عليه».

وأكد أهمية الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتنميته، بالإضافة إلى استمرار دور البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة في السيطرة على معدلات التضخم، وخفض معدلاته نحو النسب المستهدفة، المُقدرة بـ7% ± 2%.

وأوضح أهمية خفض معدلات التضخم، والتي ستؤدي لخفض أسعار الفائدة، المؤثرة في تكاليف التمويل، والإنتاج والتوظيف، معلقًا: «هي دائرة بتقفل معاك فلو أنت التضخم نزل فأسعار الفائدة نزل بتشجع إن القطاع الخاص يستثمر أكثر ويشتغل أكثر علشان يساعدك».