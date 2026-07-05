تحقيقات واقعة قتل شخص لطفله في حلوان: المتهم استغل أبناءه في أعمال التسول واعتاد ضربهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس المتهم بقتل طفله في منطقة حلوان، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم، ويدعى "سيد.ع"، أقدم على التعدي بالضرب على نجله، البالغ من العمر 4 سنوات، حتى دخل في حالة إعياء شديدة أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم انفصل عن زوجته منذ 4 سنوات، ولديه منها 6 أبناء: "5 أولاد وبنت، أصغرهم المجني عليه، وعاشوا معه في مسكنه بعد الانفصال".

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم كان يستغل أبناءه في أعمال التسول واستجداء المارة، كما اعتاد التعدي عليهم بالضرب.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وعليه آثار ضرب، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن والد الطفل هو مرتكب الواقعة، وتمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.