رئيس البرلمان الإيراني: تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا صعب لكنه ممكن

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن "تنفيذ التفاهم مع الولايات المتحدة صعب، لكنه ممكن"، مشددًا على ضرورة الجمع بين الدبلوماسية والجاهزية الدفاعية لضمان الحفاظ على المكتسبات الميدانية.

وصرح خلال اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأن الدبلوماسية يجب أن تتمكن من حل التعقيدات العسكرية، مع الحفاظ على إنجازات المقاتلين وترسيخها، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا إذا كانت البلاد مستعدة للدفاع عن نفسها بالتوازي مع مسار التفاوض، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن الجانب الإيراني شدد خلال المحادثات مع الولايات المتحدة على ضرورة أن يتضمن أي تفاهم الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفاء إيران في فصائل المقاومة، مشيرًا إلى أن هذا البند أُدرج ضمن نص التفاهم".

وأوضح قاليباف، أن تنفيذ هذا التفاهم جارٍ حاليًا، رغم صعوبته، معتبرًا أن مواقف الحكومات الإسلامية في المرحلة الراهنة تمثل عاملًا مؤثرًا.

وأوضح أن هذه الحكومات أدركت أن التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا يضمن لها الأمن، مؤكدا: "لا سلام بين إيران وبين الولايات المتحدة ولن نعترف بإسرائيل".

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.

كما يشمل برنامج التشييع إقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين يوم 8 يوليو، على أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مدينة مشهد، مسقط رأسه، يوم 9 يوليو.